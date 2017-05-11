Что случилось этой ночью: четверг, 11 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенаторы-демократы обвинили президента США Дональда Трампа в том, что увольнением директора ФБР Джеймса Коми он пытается сорвать расследование, касающееся "российского вмешательства" в президентские выборы и связей его команды с Россией. Трамп в ответ назвал демократов "лживыми лицемерами". Уволенный директор ФБР заявил, что не станет разбираться в причинах отставки.

- Украинские СМИ заявили, что СБУ вела наблюдение за журналистом Павлом Шереметом незадолго до его убийства. В частности, был установлен человек, который предположительно вел наблюдение. В СБУ отвергли обвинения, заявив, что этот человек уже не работает в структуре.

- Правительство РФ обсудит проект федерального закона, ограничивающего максимальной срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения. Его предложили ограничить двумя сутками.

- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала законодательно запретить использование символов Победы в рекламе, а также "без должного уважения к ним".