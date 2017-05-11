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ЛНР и Украина обвинили друг друга в 43 обстрелах населенных пунктов за сутки

Есть обновление от 09:46

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции ЛНР. При этом украинские военные обвиняют ополченцев в 37 обстрелах.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, БМП, РПГ, АГС и стрелковое оружие", - говорится в сообщении. По данным военного ведомства ЛНР, обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Сокольники, Красный Яр, Фрунзе, Калиново, Желобок, Калиновка.

"Разрушений и пострадавших среди военнослужащих НМ ЛНР и гражданского населения нет", - добавили в Народной милиции.

Между тем в Киеве заявили о 37 обстрелах противника за сутки. "За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 37 раз открывали огонь по украинским позициям. За минувшие сутки один военнослужащий вооруженных сил Украины получил ранения", - говорится в сообщении штаба военной операции в фейсбуке в четверг утром.

По данным украинских военных, обстрелы зафиксированы на Приморском, Донецком и Луганском направлениях.

Теги: Украина, ЛНР
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