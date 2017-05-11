В ДНР за сутки насчитали почти 40 обстрелов со стороны Киева

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали 37 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщают в четверг в Донецке.

"За прошедшие сутки ВСУ 37 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", - сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

По его словам, в результате обстрела разрушено два дома в Куйбышевском районе Донецка и один дом и линия электропередачи в Петровском районе этого же города.

Как сообщалось, ранее в Киеве заявили о 37 обстрелах ополченцев за сутки. По данным украинских военных, обстрелы зафиксированы на Приморском, Донецком и Луганском направлениях.