Часть жителей востока Украины осталась без интернета и телефонной связи

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные в ночь на 11 мая повредили магистральные каналы ПАО "Укртелеком", из-за чего абоненты в Днепре и Днепропетровской области до сих пор остаются без междугородней связи, нет доступа к интернету у абонентов на подконтрольных Украине территориях Донецкой области, в частности, в Мариуполе и Краматорске.

Как сообщил в фейсбуке директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов, ведутся восстановительные работы, а правоохранители уведомлены о факте целенаправленного повреждения магистральных каналов связи.

"К сожалению, в таких случаях очень редко возбуждают уголовные дела, поскольку ничего не похищено, а факт нарушения телеком-инфраструктуры страны, по мнению правоохранителей, не вполне достаточен для возбуждения уголовного дела", - отметил Шуранов.

ПАО "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи на Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. С 2013 года мажоритарным акционером ПАО "Укртелеком" является группа "СКМ".