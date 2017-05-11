Афганские военные отбили у талибов стратегически важный уезд

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Афганские правительственные войска восстановили контроль над уездом Зебак в северо-восточной провинции Бадахшан, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на военный источник.

По его данным, стратегически важный уезд, имеющий выход к границам Пакистана на юге и Таджикистана на севере, был отбит в ходе войсковой операции около полудня в четверг. Сообщений о потерях сторон, а также мирных граждан пока нет.

Высокогорный уезд Зебак был захвачен боевиками радикального движения "Талибан" две недели назад, после объявления лидерами экстремистов о начале весенне-летней кампании "Мансури". Она была так названа в честь бывшего лидера движения Ахтара Мансура, убитого ранее в ходе авианалета ВВС США на границе Пакистана.