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Песков отверг связь между отставкой главы ФБР и возможной сменой посла РФ в США

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг возможность взаимосвязи между освобождением от должности директора ФБР Джеймса Коми и предполагаемой заменой посла России в США Сергея Кисляка.

"Нет, не похоже (на обмен). Никаких обменов с нашими послами мы не производим", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, не кажется ли ему похожими на обмен подобные перестановки.

На вопрос, состоится ли действительно смена посла РФ в США, Песков сказал: "Кадровые перестановки мы не анонсируем, если и когда президентом будут подписаны соответствующие указы, мы об этом сообщим".

Ранее Песков говорил, что увольнение Коми не отразится на повестке двусторонних отношений между РФ и США, поскольку это является внутренним делом Соединенных Штатов.

В среду, 10 мая, президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Позднее американский лидер пояснил, что уволил Коми из-за того, что он "не способен эффективно возглавлять бюро".

"Хотя я очень признателен за то, что вы проинформировали меня трижды при разных обстоятельствах, что я не нахожусь под следствием, тем не менее я согласен с оценкой министерства юстиции, что вы не способны эффективно возглавлять бюро", - говорилось в письме Трампа Коми. В сообщении подчеркивалось, что президент действовал на основе четких рекомендаций генпрокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

Позже представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп с первого дня пребывания на посту президента обдумывал вопрос о том, чтобы уволить с поста главы ФБР Джеймса Коми. Сандерс добавила, что за последние месяцы Трамп "утратил доверие" к работе Коми, и аналогичной точки зрения, по ее словам, придерживаются в Минюсте, а также многие конгрессмены.

"Он хотел дать Коми шанс. Но теперь считает, что принял правильное решение", - заявила Сандерс.

Теги: США, РФ, Сергей Кисляк, Джеймс Коми
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