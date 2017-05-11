Главные новости
В РоссииЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срокВ миреКрасный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока УкраиныЭкономикаКрупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротстве
В мире

Tesla начала принимать предзаказы на свою солнечную крышу

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская компания Tesla открыла прием предзаказов на черепицу с солнечными батареями Solar Roof. Об этом сообщил в своем твиттере гендиректор компании Илон Маск.

Для оформления предзаказа надо внести депозит в размере $1 тыс. Доставка, по словам Маска, будет производиться "почти во все страны", точные сроки не называются. Покупатели из США получат Solar Roof до конца 2017 года.

Сейчас будут доступна только стеклянная черепица Smooth и Textured - глянцевая и матовая; стилизованная под глину и камень Tuscan и Slate появятся в следующем году, пишет ArsTechnica.

Площадь Solar Roof будет состоять из солнечных батарей только на треть, но при желании покупатель может и увеличить долю активных плиток. В компании считают, чтобы окупить крышу за тридцать лет, будет достаточно и 35% плиток. Таким образом, покупатели могут приобрести столько плиток с солнечными панелями, сколько им необходимо, на остальной же площади будет размещена аналогичная по дизайну плитка, но без солнечных батарей.

Средняя стоимость установки Solar Roof составит $21,85 за кв. фут, это около $220 за кв. м. Сама черепица с солнечной батареей стоит $42, а декоративные плитки обойдутся в $11. Ранее Маск утверждал, что Tesla Solar Roof будут дешевле традиционных крыш даже без учета электричества. На сайте компании есть калькулятор для расчета стоимости крыши, но он пока не доступен.

Солнечные батареи Tesla Solar Roof были представлены в 2016 году. Анонсировали четыре разновидности крыш, имитирующих традиционные кровельные покрытия: Textured Glass Tile, Slate Glass Tile, Tuscan Glass Tile и Smooth Glass Tile.

В компании отмечали, что черепица Solar Roof энергоэффективна при нагреве, устойчива к падению крупных градин, падающих со скоростью до 160 км/ч.

Bloomberg подсчитал, что крыша площадью 2 тыс. кв. футов (185 кв. м) с 40% активных солнечных пластин и резервным генератором для использования в ночное время будет стоить $50 тыс. после вычета налогов. Стоимость сгенерированной энергии за 30 лет использования составит $64 тыс. Это дороже обычной крыши, но дешевле, чем аналоги с традиционными солнечными и резервными батареями, отмечает Bloomberg.

Теги: Tesla
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Красный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока УкраиныКрасный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока Украины
В зоне конфликта проживают около 5 млн человекПодробнее
Совет ЕС одобрил отмену виз для украинцевСовет ЕС одобрил отмену виз для украинцев
Теперь документ подпишут президент Европарламента, представитель Мальты, и через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС он вступит в силуПодробнее
Конгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцамиКонгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцами
Соглашение предусматривает "политическую реинтеграцию" РВСК и предоставление им мест в обеих палатах парламентаПодробнее
Демократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборахДемократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборах
Трамп в ответ назвал их "лицемерами"Подробнее
Комитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборыКомитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборы
Согласно закону, Флинн не может отказать комитетуПодробнее
СМИ сообщили о слежке за Шереметом в ночь перед убийствомСМИ сообщили о слежке за Шереметом в ночь перед убийством
Возле дома журналиста находился сотрудник СБУПодробнее
Трамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемыТрамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемы
Американский президент назвал эту встречу "очень хорошей"Подробнее
Белый дом назвал время встречи Трампа с ЛавровымБелый дом назвал время встречи Трампа с Лавровым
Министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 мая5 фото
10 мая
Фотохроника 10 мая
Акция "Бессмертный полк"18 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срокВ миреКрасный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока УкраиныЭкономикаКрупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротствеМоскваСобянин пообещал жителям сносимых хрущевок переезд в дома от 6 до 14 этажей
Суд приостановил деятельность партии "Демократический выбор"
ФСБ задержала сотрудника университета Бонч-Бруевича после обыска в вузе
Google оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в России
Место проведения ЧМ-2026 по футболу определят в 2018 году в Москве
И.о. главы ФБР Маккаби выступит на слушаниях о глобальных угрозах в Сенате США
Дело похитителей ростовского мальчика объединят с делом об убийстве их приемного ребенка
Директорам "Газпром нефти" предложили выплатить бонусы по 22,8 млн рублей
Самолеты США и Великобритании разведали обстановку у границ РФ на Севере и Балтике
Красный Крест сообщил о гибели более 60 своих сотрудников и волонтеров в Сирии
Европейский спутник SES-15 выведут на орбиту 18 мая
Boeing приостановил испытания нового лайнера из-за проблем с двигателем
Курс евро на ММВБ упал на рубль
Националисты вышли к зданию МВД Украины с требованием отставки Авакова
В СПЧ собрались изучить обоснованность приговора блогеру Соколовскому
Tesla начала принимать предзаказы на свою солнечную крышу
Красный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока Украины
"Анжи" успешно прошел лицензирование РФС
Emirates Airline сократила годовую прибыль на 82% из-за ограничений США
Власти Москвы уточнили права собственников при внесении хрущевок в программу реновации
Шестой раунд переговоров по Сирии пройдет в Женеве 16-19 мая
Записную книжку Ахматовой продали с молотка за 2,52 млн рублей
Более половины россиян назвали День Победы народным праздником
Panasonic сократил годовую прибыль на 10%
Ройзман назвал дело "ловца покемонов" опасным прецедентом
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи