Tesla начала принимать предзаказы на свою солнечную крышу

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская компания Tesla открыла прием предзаказов на черепицу с солнечными батареями Solar Roof. Об этом сообщил в своем твиттере гендиректор компании Илон Маск.

Для оформления предзаказа надо внести депозит в размере $1 тыс. Доставка, по словам Маска, будет производиться "почти во все страны", точные сроки не называются. Покупатели из США получат Solar Roof до конца 2017 года.

Сейчас будут доступна только стеклянная черепица Smooth и Textured - глянцевая и матовая; стилизованная под глину и камень Tuscan и Slate появятся в следующем году, пишет ArsTechnica.

Площадь Solar Roof будет состоять из солнечных батарей только на треть, но при желании покупатель может и увеличить долю активных плиток. В компании считают, чтобы окупить крышу за тридцать лет, будет достаточно и 35% плиток. Таким образом, покупатели могут приобрести столько плиток с солнечными панелями, сколько им необходимо, на остальной же площади будет размещена аналогичная по дизайну плитка, но без солнечных батарей.

Средняя стоимость установки Solar Roof составит $21,85 за кв. фут, это около $220 за кв. м. Сама черепица с солнечной батареей стоит $42, а декоративные плитки обойдутся в $11. Ранее Маск утверждал, что Tesla Solar Roof будут дешевле традиционных крыш даже без учета электричества. На сайте компании есть калькулятор для расчета стоимости крыши, но он пока не доступен.

Солнечные батареи Tesla Solar Roof были представлены в 2016 году. Анонсировали четыре разновидности крыш, имитирующих традиционные кровельные покрытия: Textured Glass Tile, Slate Glass Tile, Tuscan Glass Tile и Smooth Glass Tile.

В компании отмечали, что черепица Solar Roof энергоэффективна при нагреве, устойчива к падению крупных градин, падающих со скоростью до 160 км/ч.

Bloomberg подсчитал, что крыша площадью 2 тыс. кв. футов (185 кв. м) с 40% активных солнечных пластин и резервным генератором для использования в ночное время будет стоить $50 тыс. после вычета налогов. Стоимость сгенерированной энергии за 30 лет использования составит $64 тыс. Это дороже обычной крыши, но дешевле, чем аналоги с традиционными солнечными и резервными батареями, отмечает Bloomberg.