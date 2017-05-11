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Красный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока Украины

В зоне конфликта проживают около 5 млн человек

Красный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока Украины
Эвакуация мирных жителей из Углегорска в феврале 2015 года
Фото: ТАСС, Роман Сапоньков

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Свыше 2,8 млн граждан покинули зону конфликта на Юго-Востоке Украины, сообщил глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в РФ Даврон Мухамадиев

"На сегодняшний день на территории Украины находятся свыше 1,5 млн вынужденно перемещенных лиц. Помощь им является основным направлением деятельности украинского отделения Красного Креста. Также более 1,2 млн человек с начала конфликта переместились на территорию Российской Федерации. Еще от 100 до 120 тыс. человек выехали в Белоруссию", - заявил он на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Мухамадиев подчеркнул, что представительства МККК в России, Белоруссии и на Украине с начала конфликта ведут активную совместную работу по помощи вынужденным переселенцам и пострадавшим. Он также отметил, что в зоне вооруженного конфликта в настоящее время проживают около 5 млн человек.

"В основном в зоне конфликта мы сталкиваемся с проблемой инфраструктуры: с наличием медицинских учреждений, со снабжением населения водой", - добавил он.

Теги: Украина, Красный Крест
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