Красный Крест сообщил о гибели более 60 своих сотрудников и волонтеров в Сирии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - С начала вооруженного конфликта на территории Сирии погибли десятки сотрудников и добровольцев Красного Креста, сообщил глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в РФ Даврон Мухамадиев.

"Если взять конфликт в Сирии, только с начала кризиса мы потеряли там больше 60 сотрудников и добровольцев сирийского арабского Красного Полумесяца", - сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

"Начало 2017 года для нас было очень трагичным: за первые два месяца года международное движение потеряло 13 человек", - добавил Мухамадиев.

По его словам, число беженцев и вынужденных переселенцев из зоны сирийского конфликта превысило 6 млн человек.