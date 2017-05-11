Требовавшие отставки Авакова националисты завершили пикет у здания МВД в Киеве

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Акция протеста Добровольческого батальона ОУН (Организация украинских националистов - запрещена в РФ) и ряда других националистических партий, проводившаяся в четверг у здания МВД Украины в Киеве, завершилась.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после того, как несколько десятков активистов подошли вплотную к проходной во двор министерства, им перекрыли дорогу выдвинутые туда сотрудники правоохранительных органов в спецобмундировании. Они оттеснили митингующих на некоторое расстояние.

Эти действия сопровождалось выкриками со стороны митингующих, призывавших к отставке главу МВД Арсена Авакова. Спустя несколько минут ситуация у здания министерства успокоилась.

По состоянию на 16:00 четверга акция у здания министерства завершилась, а ее участники разошлись.

Как сообщалось, требования отставки главы МВД Авакова были вызваны его заявлениями, оправдывающими действия сотрудников полиции, которые 9 мая проникли в офис ОУН в Киеве и провели там задержания нескольких десятков активистов "Добровольческого руха" организации.

На активистов составили протоколы об административных правонарушениях и практически всех отпустили, за исключением Василия Парфенкова. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Аваков, в частности, заявлял, что правоохранители приняли решение войти в помещение, где находились представители "Добровольческого руха" ОУН, после получения информации о возможном наличии оружия, которое могло быть применено против участников акций 9 мая в Киеве.