В МВД Грузии пообещали внести Лужкова в несуществующий "черный список"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет внесен "черный список" лиц, нарушивших закон "Об оккупированных территориях", заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили.

"То, что произошло на данном этапе, было обусловлено тем, что он в свое время не был внесен в список. Мы внесем его в этот список, и он не сможет больше въехать в Грузию", - сказал Хуцишвили, комментируя дискуссию в СМИ в связи с недавней туристической поездкой Лужкова в Грузию.

Между тем председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Ираклий Сесиашвили заявил в четверг журналистам, что подобного "черного списка" лиц, посещавших Абхазию и Южную Осетию без разрешения центральных грузинских властей, не существует.

"Откровенно скажу, что так называемый "черный список" не существует, хотя он должен быть, пусть даже на неофициальном уровне. К сожалению, мы находимся в том периоде, когда часть территорий нашей страны оккупированы, а отдельные лица замечены в связях с сепаратистскими властями, среди них не только политики, но и бизнесмены, поэтому мы принципиально должны защищать свои позиции и сказать, что такие люди для нас неприемлемы", - сказал Сесиашвили.

Бывший мэр Москвы с супругой с 4 по 8 мая находился в туристической поездке по Грузии. В беседе с журналистами, отвечая на вопрос о нарушении им закона "Об оккупированных территориях", Лужков заявил, что с этим законом знаком, однако "нашим странам надо думать не о прошлом, а о будущем".

МИД Грузии в связи с поездкой Лужкова сообщило, что он не нарушал закона "Об оккупированных территориях", так как в последний раз находился в Абхазии в 2010 году, а действие закона рассчитано на 6 лет. Нарушитель "Закона об оккупации" может быть привлечен к административной или уголовной ответственности - денежному штрафу или тюремному наказанию сроком до 4 лет.