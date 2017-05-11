США не будут участвовать в обеспечении безопасности зон деэскалации в Сирии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон не намерен принимать участие в обеспечении безопасности в зонах деэскалации в Сирии, заявил в четверг агентству "Интерфакс" официальный представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер.

"Мы поддерживаем идею зон деэскалации, но дьявол кроется в деталях. Мы просто не знаем, как они будут работать. Но если они действительно направлены на смягчение страданий самих сирийцев, тогда мы, конечно, поддерживаем", - сказал Бейкер.

В то же время он отметил, что США не будут "принимать участие в гарантии безопасности этих зон".

Бейкер также подчеркнул, что "самый главный приоритет для США на Ближнем Востоке - это разгром ИГ" (террористическая организация, запрещена в РФ).

"И мы думаем, что там есть пространство для сотрудничества с Россией, именно в этой цели", - сказал он.