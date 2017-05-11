Главные новости
В РоссииГенпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследованиеВ РоссииПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро ПетербургаВ РоссииЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срок
В мире

Меркель раскритиковала предложение о возвращении воинской повинности в Германии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель негативно отнеслась к предложению о повторном введении в Германии всеобщей воинской обязанности, пишет в четверг немецкая газета Handelsblatt.

"Мы приняли окончательное решение об отказе от воинской повинности", - сказала Меркель, напомнив о последнем призыве немецких новобранцев в 2010 году.

Предложение о возвращении обязанности служить в армии поступило от депутата Христианско-демократического союза (ХДС) Патрика Зенсбурга. Он озвучил его после скандала с организацией нападения на политиков двумя германскими военнослужащими. Ранее СМИ сообщили, что двое военнослужащих попытались организовать нападение на политиков и возложить вину за их убийства на беженцев.

По обвинению в причастности к подготовке нападения был арестован главный подозреваемый - 28-летний лейтенант Франко Альбрехт. Еще одним арестованным стал 27-летний военный Максимиллиан Т. По некоторым данным, целью атак могли стать, в частности, бывший президент страны Йоахим Гаук и министр юстиции Хайко Маас.

Оба солдата связаны с ультраправыми и надеялись на то, что нападения будут восприняты как теракты радикальных исламистов.

Теги: Германия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Красный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока УкраиныКрасный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока Украины
В зоне конфликта проживают около 5 млн человекПодробнее
Совет ЕС одобрил отмену виз для украинцевСовет ЕС одобрил отмену виз для украинцев
Теперь документ подпишут президент Европарламента, представитель Мальты, и через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС он вступит в силуПодробнее
Конгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцамиКонгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцами
Соглашение предусматривает "политическую реинтеграцию" РВСК и предоставление им мест в обеих палатах парламентаПодробнее
Демократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборахДемократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборах
Трамп в ответ назвал их "лицемерами"Подробнее
Комитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборыКомитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборы
Согласно закону, Флинн не может отказать комитетуПодробнее
СМИ сообщили о слежке за Шереметом в ночь перед убийствомСМИ сообщили о слежке за Шереметом в ночь перед убийством
Возле дома журналиста находился сотрудник СБУПодробнее
Трамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемыТрамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемы
Американский президент назвал эту встречу "очень хорошей"Подробнее
Белый дом назвал время встречи Трампа с ЛавровымБелый дом назвал время встречи Трампа с Лавровым
Министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 мая5 фото
10 мая
Фотохроника 10 мая
Акция "Бессмертный полк"18 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГенпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследованиеВ РоссииПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро ПетербургаВ РоссииЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срокМоскваСобянин пообещал жителям сносимых хрущевок переезд в дома от 6 до 14 этажей
Овечкин не сыграет на ЧМ
На аукционе в Нью-Йорке продадут работы Коровина и Фаберже
Татарский общественный центр признан экстремистской организацией
Матч "Зенит" - "Краснодар" перенесен с арены "Санкт-Петербург" на "Петровский"
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Предъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро Петербурга
СМИ назвали одного из кандидатов на вакантный пост директора ФБР
Мутко прокомментировал ситуацию со статусом легионеров атлетов стран ЕАЭС
Неизвестные закрасили желтой краской портрет Цоя в Петербурге
Офицеры "Адмирала Кузнецова" получили госнаграды
Украина обжалует решение суда Лондона по долгу перед РФ в $3 млрд
Меркель раскритиковала предложение о возвращении воинской повинности в Германии
От взрыва гранаты в Махачкале пострадали два человека
Продажи автомобилей в Китае в апреле упали рекордными темпами за два года
В МВД Грузии пообещали внести Лужкова в несуществующий "черный список"
Свидетель по делу об убийстве Немцова объяснил противоречия в своих показаниях
Главного тренера "Спартака" Карреру оштрафовали на 100 тысяч рублей
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи