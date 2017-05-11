Меркель раскритиковала предложение о возвращении воинской повинности в Германии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель негативно отнеслась к предложению о повторном введении в Германии всеобщей воинской обязанности, пишет в четверг немецкая газета Handelsblatt.

"Мы приняли окончательное решение об отказе от воинской повинности", - сказала Меркель, напомнив о последнем призыве немецких новобранцев в 2010 году.

Предложение о возвращении обязанности служить в армии поступило от депутата Христианско-демократического союза (ХДС) Патрика Зенсбурга. Он озвучил его после скандала с организацией нападения на политиков двумя германскими военнослужащими. Ранее СМИ сообщили, что двое военнослужащих попытались организовать нападение на политиков и возложить вину за их убийства на беженцев.

По обвинению в причастности к подготовке нападения был арестован главный подозреваемый - 28-летний лейтенант Франко Альбрехт. Еще одним арестованным стал 27-летний военный Максимиллиан Т. По некоторым данным, целью атак могли стать, в частности, бывший президент страны Йоахим Гаук и министр юстиции Хайко Маас.

Оба солдата связаны с ультраправыми и надеялись на то, что нападения будут восприняты как теракты радикальных исламистов.