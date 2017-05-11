Пограничники США в апреле впервые за 7 лет не поймали ни одного нелегала с Кубы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Служба береговой охраны США в апреле 2017 года не задержала ни одного нелегального мигранта с Кубы, что случилось впервые за семь лет, пишет The Wall Street Journal.

"Обычно в это время года наш ежедневный "улов" составляет 50-150 кубинских мигрантов", - заявил глава ведомства адмирал Пол Зукунфт.

По его словам, падение числа нелегальных беженцев с "Острова свободы" связано с отменой политики "сухих ног" в последние дни президентства Барака Обамы. До этого существовало правило, по которому пойманных в море беженцев пограничники отправляли обратно, однако кубинцы, которые успешно высаживались на территории США, имели право оставаться в стране и подавать заявление на грин-карту через год.

На фоне улучшения отношений между США и Кубой это правило было отменено, и теперь граждане Кубы проходят ту же процедуру получения убежища в США, что и жители других стран, и у них нет гарантий, что они останутся в Штатах, если сумеют туда попасть, миновав пограничный контроль.