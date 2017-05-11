США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская ударная атомная подводная лодка "Санта-Фе", оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк", которая осуществляет патрулирование в западной части Тихого океана, в четверг зашла на американскую базу Йокосука в Японии, сообщили ВМС США.

Ранее в мае на базу в Сасэбо в японской префектуре Нагасаки прибыла аналогичная американская подлодка класса "Лос-Анджелес" - "Шейенн".

Каждая из подлодок несет, по меньшей мере, 12 крылатых ракет "Томагавк".

По данным японских источников, в настоящее время на фоне напряженности на Корейском полуострове в акватории Японского моря продолжает курсировать авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", которая прибыла туда в конце апреля.

В состав американской авианосной группы, помимо надводных кораблей, также традиционно входит атомная подводная лодка с крылатыми ракетами на борту, которые в случае необходимости могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории КНДР.

По различным данным, в общей сложности в районе Корейского полуострова сейчас могут находиться до шести американских ударных атомных подводных лодок, включая все три подлодки из состава 7-го оперативного флота США, патрулирующие западную часть Тихого океана.