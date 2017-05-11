Главные новости
В РоссииГенпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследованиеВ РоссииПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро ПетербургаСпортОвечкин не сыграет на ЧМ
В мире

США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская ударная атомная подводная лодка "Санта-Фе", оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк", которая осуществляет патрулирование в западной части Тихого океана, в четверг зашла на американскую базу Йокосука в Японии, сообщили ВМС США.

Ранее в мае на базу в Сасэбо в японской префектуре Нагасаки прибыла аналогичная американская подлодка класса "Лос-Анджелес" - "Шейенн".

Каждая из подлодок несет, по меньшей мере, 12 крылатых ракет "Томагавк".

По данным японских источников, в настоящее время на фоне напряженности на Корейском полуострове в акватории Японского моря продолжает курсировать авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", которая прибыла туда в конце апреля.

В состав американской авианосной группы, помимо надводных кораблей, также традиционно входит атомная подводная лодка с крылатыми ракетами на борту, которые в случае необходимости могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории КНДР.

По различным данным, в общей сложности в районе Корейского полуострова сейчас могут находиться до шести американских ударных атомных подводных лодок, включая все три подлодки из состава 7-го оперативного флота США, патрулирующие западную часть Тихого океана.

Теги: США, Япония, КНДР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Красный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока УкраиныКрасный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока Украины
В зоне конфликта проживают около 5 млн человекПодробнее
Совет ЕС одобрил отмену виз для украинцевСовет ЕС одобрил отмену виз для украинцев
Теперь документ подпишут президент Европарламента, представитель Мальты, и через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС он вступит в силуПодробнее
Конгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцамиКонгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцами
Соглашение предусматривает "политическую реинтеграцию" РВСК и предоставление им мест в обеих палатах парламентаПодробнее
Демократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборахДемократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборах
Трамп в ответ назвал их "лицемерами"Подробнее
Комитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборыКомитет сената США затребовал у Флинна документы о "вмешательстве РФ" в выборы
Согласно закону, Флинн не может отказать комитетуПодробнее
СМИ сообщили о слежке за Шереметом в ночь перед убийствомСМИ сообщили о слежке за Шереметом в ночь перед убийством
Возле дома журналиста находился сотрудник СБУПодробнее
Трамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемыТрамп обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии и другие мировые проблемы
Американский президент назвал эту встречу "очень хорошей"Подробнее
Белый дом назвал время встречи Трампа с ЛавровымБелый дом назвал время встречи Трампа с Лавровым
Министр иностранных дел России находится с рабочим визитом в СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГенпрокурор отменил решение о возвращении дела экс-руководителей "Роснано" на доследованиеВ РоссииПредъявлено обвинение еще троим фигурантам дела о теракте в метро ПетербургаСпортОвечкин не сыграет на ЧМВ РоссииЕкатеринбургский "ловец покемонов" получил условный срок
США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"
Что произошло за день: четверг, 11 мая
Пограничники США в апреле впервые за 7 лет не поймали ни одного нелегала с Кубы
Ветеранов спецслужб США взволновало присутствие российского фотографа в Белом доме
Фотохроника 11 мая
Адвокаты Фирташа в США оспорили законность возбуждения на него дела
Рубль укрепился к доллару и евро на растущей нефти
Нацразведка США cпрогнозировала выход России из рецессии в 2017 году
Россия победила Данию на ЧМ по хоккею
Овечкин не сыграет на ЧМ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи