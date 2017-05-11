Асад заявил о праве Сирии на многомиллиардные компенсации

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад считает, что Сирия имеет право на компенсацию за разрушенную в результате длительного внутреннего вооруженного конфликта страну, однако не видит реальной возможности для этого.

"Что касается компенсаций, то весь сирийский народ имеет право требовать многомиллиардные компенсации", - заявил Асад в интервью белорусскому телеканалу "ОНТ".

Однако, по его словам, "эти требования должны иметь адресата". "Но для этого нужны международные юридические институты, но сегодня тенденция такова, что к международному праву уважения нет. Имеются только институты, управляемые госдепартаментом США", - считает он.

"Мы и сейчас способны восстановить свою страну. Деньги постепенно появятся. Но мы не нуждаемся в деньгах тех стран, которые поддержали терроризм и проливали сирийскую кровь в течение кризиса", - подчеркнул Асад.

Президент Сирии также заявил, что история о газовой атаке в провинции Идлиб - лишь прикрытие для военного вмешательство США. "Пришлось (странам Запада - ИФ) избирать другую тактику - демонизировать сирийское государство перед западным общественным мнением, чтобы получить поддержку военного вторжения", - добавил он.

Асад считает, что президент США Дональд Трамп с помощью удара по Сирии решал, в частности, внутриполитические задачи. "Трамп, как известно, находится в затруднительном положении. Внутри его администрации много конфликтов, также конфликты со СМИ. И поэтому он пытается через силовую операцию в Сирии преподнести свои верительные грамоты этим группам", - сказал сирийский президент.

Он полагает, что инициаторы антисирийской информационной кампании фактически обеляют террористов ИГ (организация, запрещенная в РФ). "Поддерживая эти организации (террористические - ИФ) прямо или косвенно, инициаторы кампании хотели продемонстрировать, что это не ИГ убивает людей в Сирии, а государство расправляется с мирным населением, используя газовые атаки зарином", - отметил Асад.