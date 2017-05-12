США не присоединятся к "нормандской четверке"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - США не присоединятся к работе "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источники в российском дипломатическом ведомстве.

"США не собираются присоединяться к работе "нормандской четверки". (...) Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен расширить формат до "пятерки". Однако украинское стремление не вполне соотносится с сигналами президента США Дональда Трампа, который скорее настроен дистанцироваться от конфликта на востоке Украины", - говорится в публикации.

Источники издания в российском дипведомстве также отметили, что "Франция и Германия, которые позиционируют себя в качестве посредников между Москвой и Киевом, не хотят уступать этот статус Вашингтону".

"Более того, они также понимают, что Киев по вопросам урегулирования не действует самостоятельно и каждый свой шаг согласовывает с ответственным лицом в Госдепартаменте", - передает газета слова собеседника в дипкругах.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, которого цитирует издание, считает, что "от Москвы хотят давления на руководство ДНР и ЛНР (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики - ИФ), а российская сторона ждет, что Париж и Берлин повлияют на власти в Киеве в плане выполнения Минских соглашений. Возможное присоединение США к формату обсуждалось и ранее, но до дела так и не дошло".