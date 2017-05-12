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Глава нацразведки США предсказал ухудшение ситуации в Афганистане

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - С пессимистической оценкой развития ситуации в Афганистане в текущем году выступил глава национальной разведки США Дэн Коутс.

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"Политическое положение и ситуация в области безопасности в Афганистане почти наверняка будет ухудшаться до 2018 года, даже несмотря на незначительное увеличение военной помощи США и их союзников", - заявил он на слушаниях в Комитете по разведке американского сената.

Коутс пояснил, что афганское движение "Талибан" "наиболее вероятно, продолжит добиваться успехов, особенно в сельских районах", а действия афганских сил безопасности "скорее всего, ослабнут из-за действий талибов, боевых потерь, дезертирства, слабого руководства".

Руководитель военной разведки генерал-лейтенант Винсент Стюарт поддержал Коутса, отметив, что ситуация в Афганистане непредсказуема, силы НАТО могут растерять те незначительные достижения, которых добились за 16 лет присутствия.

"Несмотря на то, что нам удалось кое-чего добиться, ситуация продолжает ухудшаться, и мы потеряем то, чего смогли достичь за последние несколько лет", - сказал генерал.

Теги: Афганистан, США
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