Двое украинских военных погибли и шестеро ранены в Донбассе за сутки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки противник 53 раза обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины в зоне проведения спецоперации, в результате чего погибли двое украинских военнослужащих и шестеро получили ранения, сообщает пресс-центр штаба военных.

"Более половины из них (обстрелов - ИФ) состоялись после 18:00 до полуночи вчерашнего дня", - говорится в фейсбуке пресс-центра штаба.

Там отмечается, что большая часть обстрелов пришлась на Приморское направление. Широкино, Водяное, Гнутово, Чермалык и Павлополь противник обстреливал из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, Марьинку - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, заявили украинские военные.