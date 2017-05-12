Главные новости
В миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФСпорт"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФАВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 12 мая
В мире Кризис на Украине

Двое украинских военных погибли и шестеро ранены в Донбассе за сутки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки противник 53 раза обстрелял позиции Вооруженных Сил Украины в зоне проведения спецоперации, в результате чего погибли двое украинских военнослужащих и шестеро получили ранения, сообщает пресс-центр штаба военных.

"Более половины из них (обстрелов - ИФ) состоялись после 18:00 до полуночи вчерашнего дня", - говорится в фейсбуке пресс-центра штаба.

Там отмечается, что большая часть обстрелов пришлась на Приморское направление. Широкино, Водяное, Гнутово, Чермалык и Павлополь противник обстреливал из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, Марьинку - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, заявили украинские военные.

Теги: Украина, Донбасс
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В странах СНГ появится единая база данных заключенныхВ странах СНГ появится единая база данных заключенных
Такие списки помогут отслеживать террористов и экстремистовПодробнее
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ
При этом на встрече в Вашингтоне не поднимался вопрос о возобновлении работы президентской комиссииПодробнее
Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
Президент также заявил о возвращении Украины на ее историческое место в ряду европейских странПодробнее
США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"
Теперь в акватории Японского моря курсируют два американские субмарины более чем с 20 крылатыми ракетамиПодробнее
Красный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока УкраиныКрасный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока Украины
В зоне конфликта проживают около 5 млн человекПодробнее
Совет ЕС одобрил отмену виз для украинцевСовет ЕС одобрил отмену виз для украинцев
Теперь документ подпишут президент Европарламента, представитель Мальты, и через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС он вступит в силуПодробнее
Конгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцамиКонгресс Колумбии ратифицировал мирный договор с повстанцами
Соглашение предусматривает "политическую реинтеграцию" РВСК и предоставление им мест в обеих палатах парламентаПодробнее
Демократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборахДемократы обвинили Трампа в желании сорвать расследование "следа РФ" на выборах
Трамп в ответ назвал их "лицемерами"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФСпорт"Манчестер Юнайтед" и "Аякс" вышли в финал Лиги Европы УЕФАВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 12 маяВ миреПорошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
В Москве за неполную неделю выпало более месячной нормы осадков
Число эвакуированных из-за подтопления в Тюменской области приблизилось к 600
Трамп опроверг слухи о наличии у него собственности в России
С января в Сибири изъяли более 1 млн литров контрафактного алкоголя
В Омске обрушилась часть стены пятиэтажного дома
Что случилось этой ночью: пятница, 12 мая
СМИ сообщили о пролетевших в шести метрах друг от друга самолетах РФ и США
Жители сгоревшего села в Бурятии получили выплаты от 10 до 100 тысяч рублей
Сотрудник ДПС в Ингушетии ранен в результате вооруженного нападения
В странах СНГ появится единая база данных заключенных
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами парламентской оппозиции
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи