Главные новости
В РоссииСоздание национального поисковика "Спутник" признали неудачнымВ миреМинобороны РФ прокомментировало сближение Су-30 с самолетом СШАВ миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ
В мире Военный мятеж в Турции

В Турции по делу о путче задержали сотрудников стамбульской фондовой биржи

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Представители турецких властей задержали 57 бывших и нынешних сотрудников фондовой биржи Borsa Istanbul по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации путча 16 июля 2016 года, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Задержания прошли в шести турецких провинциях в рамках масштабной операции по выявлению лиц, связанных с Гюленом. В частности, полиция провела обыски по 110 адресам в Анкаре, Стамбуле, Гиресуне, Балыкесире, Кайсери и Бурсе.

Всего прокуратура выдала ордера на задержание 102 человек.

Турецкие СМИ также сообщают, что задержанные, по версии следствия, использовали шифрованное приложение для обмена сообщениями Bylock, которое, как утверждают следователи, специально разработали для своих целей сторонники Гюлена.

Задержанных также подозревают в переводе денежных средств в банк Asya, который может быть тесно связан с Гюленом.

Попытка военного переворота в Турции была совершена 16 июля прошлого года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре полагают, что за неудавшейся попыткой путча стоит проживающий в США мусульманский богослов Гюлен.

После путча власти Турции арестовали более 40 тыс. человек, а еще десятки тысяч были уволены.

Попытка военного переворота в Турции

6 фотографий
Военный на площади Таксим в СтамбулеВоенные блокируют мост Босфор, отделяющий европейскую часть Стамбула от азиатскойРеджеп Тайип Эрдоган назвал попытку мятежа незаконной и заявил, что сохраняет властьВоенные на площади Таксим в СтамбулеВоенные на улицах СтамбулаМост Босфор в Стамбуле заблокирован военными
Военный на площади Таксим в Стамбуле
Теги: Турция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Северной Корее разоблачили дистанционное покушение на Ким Чен ЫнаВ Северной Корее разоблачили дистанционное покушение на Ким Чен Ына
Эффект от применения биологического и химического оружия должен был последовать спустя полгодаПодробнее
Минобороны РФ прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом СШАМинобороны РФ прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США
В ведомстве заявили, что после идентификации самолета-разведчика российский пилот выполнил маневр приветствия, и "Посейдон" улетел от границы с РФПодробнее
В странах СНГ появится единая база данных заключенныхВ странах СНГ появится единая база данных заключенных
Такие списки помогут отслеживать террористов и экстремистовПодробнее
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ
При этом на встрече в Вашингтоне не поднимался вопрос о возобновлении работы президентской комиссииПодробнее
Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
Президент также заявил о возвращении Украины на ее историческое место в ряду европейских странПодробнее
США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"
Теперь в акватории Японского моря курсируют две американские субмарины более чем с 20 крылатыми ракетамиПодробнее
Красный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока УкраиныКрасный Крест насчитал 2,8 млн беженцев с Юго-Востока Украины
В зоне конфликта проживают около 5 млн человекПодробнее
Совет ЕС одобрил отмену виз для украинцевСовет ЕС одобрил отмену виз для украинцев
Теперь документ подпишут президент Европарламента, представитель Мальты, и через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС он вступит в силуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСоздание национального поисковика "Спутник" признали неудачнымВ миреМинобороны РФ прокомментировало сближение Су-30 с самолетом СШАВ миреЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФВ миреПорошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
Из-за картинки с Родиной-матерью в паблике Навального возбудили дело о реабилитации нацизма
В Турции по делу о путче задержали сотрудников стамбульской фондовой биржи
В Риме недалеко от учреждения ООН произошел взрыв
В Северной Корее разоблачили дистанционное покушение на Ким Чен Ына
Граждане Грузии назвали РФ наибольшей угрозой для страны
Японский "Боинг" с отказавшим двигателем успешно сел в Иркутской области
Кадыров назначил главой своего секретариата финалиста реалити-шоу
Суд отказал ФБК в иске к Абызову по поводу отмены "закона Яровой"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи