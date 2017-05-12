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Самолет президента США мог загореться в полете из-за ошибки механиков Boeing

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Один из самолетов Boeing VC-25, предназначенных для президента США, мог загореться в полете из-за ошибки, совершенной механиками в апреле 2016 года. Об этом сообщает Air Force Times со ссылкой на доклад, опубликованный ВВС США.

Согласно докладу, описывающему итоги расследования по этому делу, механики компании Boeing, занимающейся обслуживанием американских "бортов номер один", совершили ошибку во время процедуры по очищению кислородной системы самолета, что могло привести к возгоранию или даже взрыву на его борту.

В CNN отметили, что Boeing сама доложила о случившемся представителям американских ВВС, а также за свой счет возместила нанесенный ущерб, который оценивается в $4 млн.

Теги: Boeing, США
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