В Австрии неизвестный захватил здание банка

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный в пятницу утром захватил здание банка в населенном пункте Эрпфендорф в федеральной земле Тироль в Австрии. Об этом сообщает австрийская газета Kurier.

По имеющейся у полиции информации, налетчик взял в заложники одного человека. При этом неизвестно, вооружен ли налетчик.

Из отделения банка была проведена эвакуация, и строение в настоящий момент оцеплено. Местное отделение полиции в связи с инцидентом сформировало кризисный штаб. На место событий направлено подразделение спецназа.