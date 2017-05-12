В результате взрыва в Пакистане пострадал вице-спикер парламента

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В результате сильного взрыва в пакистанской провинции Белуджинстан погибли 10 человек, сообщил в эфире телеканала Geo представитель полиции.

По данным полицейских, в результате взрыва многие люди ранены. Об их числе не сообщается, однако уже известно, что среди них заместитель председателя верхней палаты парламента Пакистана маулана Абдул Гафур Хайдари, автомобиль которого, вероятно, и был целью нападения.

Пока неизвестно, взорвалась ли заложенная бомба или нападение совершил смертник.