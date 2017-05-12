У астронавтов НАСА обнаружились проблемы со скафандром для выхода в открытый космос

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Выход в открытый космос на Международной космической станции (МКС) астронавтов НАСА Пегги Уитсона и Джека Фишера откладывается из-за технических проблем со скафандром одного из них.

"При проверке скафандра выявлена утечка воды из магистрали, которой скафандр Фишера подключается к МКС. Астронавты совместно с наземными специалистами устраняют неисправность и дозаправляют скафандр водой", - сказал источник.

Он сообщил, что "в результате инцидента астронавты вряд ли успеют выйти в открытый космос в запланированное время - 15:00 по московскому времени".

"Время выхода в открытый космос будет отложено. Однако все еще планируется, что он произойдет сегодня", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что в рамках выхода в открытый космос, который должен продлиться 6,5 часов, астронавтам предстоит заменить бортовой блок с электронной аппаратурой, зачехлить стыковочный адаптер, а также установить камеру высокого разрешения и беспроводные антенны.