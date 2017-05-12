Лукашенко объявил о спортивной реформе в Белоруссии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о "серьезном переформатировании" сферы спорта в стране.

"Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это", - сказал Лукашенко в пятницу, согласовывая назначение Сергея Репкина на должность ректора Белорусского государственного университета физической культуры.

Глава государства, слова которого приводит его пресс-служба, отметил положительную тенденцию: в стране все больше людей начинают заниматься массовым спортом.

"Но, увы, спорта высоких достижений поменьше стало. Вот в чем вся проблема. Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы - это не игра. Это даже не сражение. Это - битва", - заметил Лукашенко. В этой связи он высказал критику по поводу качества и результатов игры белорусских хоккеистов.