В Англии украли рукопись предыстории "Гарри Поттера"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Предыстория "Гарри Поттера", написанная писательницей Джоан Роулинг, похищена в английском Бирмингем, сообщают в пятницу британские СМИ.

В тексте, написанном Роулинг от руки с двух сторон открытки формата А5, рассказывается о событиях за три года до рождения Гарри Поттера. Он состоит из 800 слов, его главными героями являются отец юного волшебника Джеймс Поттер и его крестный Сириус Блэк.

Местные СМИ пишут, что рукопись была украдена в период между 13 и 24 апреля, однако о пропаже стало известно только сейчас. Отмечается, что открытка была подписана специально для благотворительного аукциона Sotheby's, на котором она и была продана в 2008 году.

Полиция графства Уэст-Мидленд призвала всех, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, сообщить им об этом.