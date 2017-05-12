Главные новости
ЭкономикаСбербанк начал выпуск карт без привязки к отделениюМоскваСобянин посулил компенсации нежелающим переезжать из сносимых домовВ миреОткрытие авиасообщения с Египтом снова отложено
В мире

В Англии украли рукопись предыстории "Гарри Поттера"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Предыстория "Гарри Поттера", написанная писательницей Джоан Роулинг, похищена в английском Бирмингем, сообщают в пятницу британские СМИ.

В тексте, написанном Роулинг от руки с двух сторон открытки формата А5, рассказывается о событиях за три года до рождения Гарри Поттера. Он состоит из 800 слов, его главными героями являются отец юного волшебника Джеймс Поттер и его крестный Сириус Блэк.

Местные СМИ пишут, что рукопись была украдена в период между 13 и 24 апреля, однако о пропаже стало известно только сейчас. Отмечается, что открытка была подписана специально для благотворительного аукциона Sotheby's, на котором она и была продана в 2008 году.

Полиция графства Уэст-Мидленд призвала всех, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, сообщить им об этом.

Теги: Англия, Гарри Поттер, Джоан Роулинг
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
"Хаббл" обнаружил воду в атмосфере экзопланеты"Хаббл" обнаружил воду в атмосфере экзопланеты
Экзопланета находится примерно в 430 световых годах от Земли и представляет собой "горячий Нептун"Подробнее
Открытие авиасообщения с Египтом снова отложеноОткрытие авиасообщения с Египтом снова отложено
Как сообщил источник, Египет уже не заинтересован в присутствии российских специалистов по авиационной безопасности в местных аэропортахПодробнее
В Северной Корее разоблачили дистанционное покушение на Ким Чен ЫнаВ Северной Корее разоблачили дистанционное покушение на Ким Чен Ына
Эффект от применения биологического и химического оружия должен был последовать спустя полгодаПодробнее
Минобороны РФ прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом СШАМинобороны РФ прокомментировало сближение российского Су-30 с самолетом США
В ведомстве заявили, что после идентификации самолета-разведчика российский пилот выполнил маневр приветствия, и "Посейдон" улетел от границы с РФПодробнее
В странах СНГ появится единая база данных заключенныхВ странах СНГ появится единая база данных заключенных
Такие списки помогут отслеживать террористов и экстремистовПодробнее
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФЛавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений с РФ
При этом на встрече в Вашингтоне не поднимался вопрос о возобновлении работы президентской комиссииПодробнее
Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"Порошенко назвал безвизовый режим с ЕС "окончательным разводом с Россией"
Президент также заявил о возвращении Украины на ее историческое место в ряду европейских странПодробнее
США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"США перебросили к берегам Японии еще одну ударную подлодку с "Томагавками"
Теперь в акватории Японского моря курсируют две американские субмарины более чем с 20 крылатыми ракетамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 мая6 фото
11 мая
Фотохроника 11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСбербанк начал выпуск карт без привязки к отделениюМоскваСобянин посулил компенсации нежелающим переезжать из сносимых домовВ миреОткрытие авиасообщения с Египтом снова отложеноЭкономикаТоп-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой
Чистый отток капитала из России с начала года вырос до $21 млрд
В Совете Федерации пообещали не запрещать самозанятым гражданам выезд за границу
Бывший начальник детской колонии на Кубани получил 5 лет за избиение заключенных
В Англии украли рукопись предыстории "Гарри Поттера"
Ректора Университета Бонч-Бруевича обвинили в незаконном заключении договоров аренды
Конституционный суд Молдавии возглавил бывший депутат парламента Румынии
Adidas продаст бизнес по выпуску товаров для гольфа
Рубль развернулся вниз к доллару и евро на фоне стабильной нефти
Лукашенко объявил о спортивной реформе в Белоруссии
Неопознанные останки жертв авиакатастрофы над Синаем захоронят в Петербурге 20 мая
Медведев поддержал идею провести в РФ турниры с иностранными легкоатлетами
Собянин посулил денежные компенсации нежелающим переезжать из сносимых домов
Дело Меламеда поступило в суд
Банду похитителей подгузников задержали в Калуге
В Ленинградской области покажут "танковый вальс" со стрельбой в полете
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи