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Расходы на подготовку "Евровидения-2017" в Киеве проверят после конкурса

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен просить контролирующие органы проверить расходы на подготовку к проведению в Киеве международного песенного конкурса "Евровидение" после его завершения.

"Как только будет завершено Евровидение, я лично обращусь ко всем контролирующим органам провести проверку закупок и всего остального. Если все эффективно, я пожму руку и поблагодарю, а если, не дай Боже, нет, каждый, кто поставил подпись, должен ответить", - заявил премьер в эфире "112 Украина".

Гройсман отметил, что предупреждал о будущих проверках расходования средств на подготовку к конкурсу еще на первом заседании оргкомитета.

Украина получила право проводить "Евровидение-2017" после победы украинки Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Конкурс принимает Киев. Имя победителя станет известно 13 мая.

Теги: Украина, Евровидение
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