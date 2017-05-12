Украинские оперативники решили сотрудничать с автором фильма об убийстве Шеремета

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Украинские оперативники, расследующие гибель журналиста Павла Шеремета, собирались и пересматривали фильм-расследование "Убийство Павла", они намерены сотрудничать с его авторами.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев журналистам Следствия.Инфо Анне Бабинец и Дмитрию Гнапу, которые являются соавторами фильма-расследования, в ходе встречи с ними.

"Мы не можем раскрывать, о чем была встреча. Одно уже можно сказать - позитив есть и в самой встрече, и в том, что мы предварительно договорились сотрудничать и обмениваться, возможно, какими-то данными, которые могут помочь им, и, возможно, что-то нам сообщат как журналистам", - сказал Гнап.

В свою очередь Бабинец отметила: "Они (оперативники - ИФ) достаточно тщательным образом изучили изложенное в фильме. И сейчас мы общаемся о том, каким именно образом мы могли бы сотрудничать. Еще не решено, в какой форме будет это сотрудничество".

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева при взрыве машины руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой он находился. 8 февраля 2017 года следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность на Украине и в других странах.

Представленный 10 мая фильм-расследование "Убийство Павла" журналистов OCCRP и ресурса Slidstvo.Info свидетельствует, что работавший в Службе безопасности Украины до 2014 года Игорь Устименко находился возле дома Шеремета в течение нескольких часов той ночью, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка.

Сам Устименко отказался комментировать свои связи с СБУ, а в разговоре с журналистами не смог конкретно ответить, что делал в ночь перед убийством Шеремета около его дома.

В СБУ опровергли информацию о присутствии ее сотрудника на месте убийства Шеремета и заявили, что Устименко был уволен 29 апреля 2014 года. Спикер спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что "если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до того, возможно, было бы не о чем говорить".

По ее словам, уголовное производство по факту убийства Шеремета расследуется Национальной полицией, к следователям которой в СБУ и порекомендовали обращаться за комментариями по существу дела.