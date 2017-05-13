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Власти США завершили соглашением с ответчиком дело на основании "акта Магнитского"

Власти отказались от претензий в отношении принадлежащей гражданину РФ компании в обмен на выплату $5,9 млн

Власти США завершили соглашением с ответчиком дело на основании "акта Магнитского"
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти США и группа компаний Prevezon Holdings, которой владеет гражданин РФ Денис Кацыв, добились досудебного соглашения по делу об отмывании денег, которое было начато на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского", сообщает в субботу агентство Bloomberg. Американские правоохранительные органы согласились отказаться от претензий в адрес базирующейся на Кипре Prevezon Holdings в обмен на выплату $5,9 млн.

"Это соглашение не что иное, как победа Prevezon. Это практически извинение со стороны администрации США", - приводит Bloomberg слова адвоката группы компаний Гая Фейва.

В Prevezon Holdings отказались признать свою вину. Суд должен был начаться в понедельник 15 мая. Дело было первым в США, открытым на основании "акта Магнитского".

Агентство напоминает, что иск против Prevezon Holdings был подан прокуратурой США еще в 2013 году на основании "акта Магнитского". По версии следователей, эта группа компаний занималась отмыванием средств на сумму в $230 млн, полученных в результате налоговых махинаций в России. В частности, на эти средства предположительно приобреталась недвижимость в США.

Также предполагалось, что среди этих денег - средства, присвоенные у работавшего в России фонда Hermitage Capital, юристом которого был скончавшийся в 2009 году Сергей Магнитский.

Ожидалось, что на несостоявшемся суде должен был выступить сооснователь Hermitage Capital Уильям Браудер, который ранее начал собственное расследование, чтобы, по версии Браудера, отследить пути вывода из России денег, якобы полученных в результате махинаций с Hermitage Capital.

"Дело Магнитского"

Сотрудник фонда Hermitage Capital Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его коллеги Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявили, что Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского.

Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.

Экс-президент США Барак Обама подписал "акт Магнитского" 14 декабря 2012 года после того, так как американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital в московском следственном изоляторе.

"Список Магнитского" был опубликован 12 апреля 2013 года, первоначально в него вошли 18 человек - преимущественно сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии его составителей, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении Магнитского. В дальнейшем "список Магнитского" неоднократно расширялся. Кроме того, Госдепартамент США подтверждал, что помимо открыто опубликованного санкционного списка, существует закрытая часть.

Теги: Prevezon Holdings, акт Магнитского
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