На Украине попытались поджечь два офиса "Оппозиционного блока"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожарные дважды в ночь на субботу ликвидировали возгорания в офисах политической партии "Оппозиционный блок", расположенных в Кривом Роге и Каменском.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы по ЧС в Днепропетровской области, сообщение о пожаре в Кривом Роге поступило в 1ч.19 минут.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горят старые автомобильные шины у входной двери помещения офиса "Оппозиционного блока". Офис расположен на 1-м этаже двухэтажного здания. Погибших и травмированных нет. Пожар был быстро ликвидирован.

В эту же ночь, в 02:40 в Службу спасения "101" города Каменское, поступило сообщение, что в Заводском районе на улице Алексея Сокола возник пожар у здания партии "Оппозиционный блок". "Пожарные-спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что горят старые автомобильные шины у входной двери и пламенем уже охвачен натяжной потолок и офисная мебель в середине помещении общественной приемной", - отмечается в сообщении.

Огнем были повреждены входные двери, натяжной потолок и офисная мебель на общей площади 21 кв м. Пожар также ликвидировали. Погибших и травмированных нет.

Причины и ущерб от этих двух пожаров устанавливают правоохранительные органы.

9 мая в ходе проведения акции в Днепре Соцпартии и "Оппозиционного блока", посвященной Дню Победы, произошли стычки, в ходе которых пострадали бывшие участники войны в Донбассе. Им не понравились флаги, с которыми вышли участники акции. После этого были открыты уголовные дела и задержаны несколько участников драки. Глава МВД Украины произвел кадровые перестановки в полиции Днепра.

После 9 мая было совершено несколько попыток поджога офиса "Оппозиционного блока".