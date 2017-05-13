Папа римский причислил к лику святых видевших Богородицу португальских детей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск, прибывший накануне в португальский город Фатима, объявил о канонизации двух детей-пастушков - Франсишки (1908 - 1919 годы) и Жасинты (1910 - 1920 годы), которые в 1917 году стали свидетелям явления Божьей Матери, сообщают западные СМИ.

"Мы объявляем блаженных Франсишку Марту и Жасинту Марту святыми, и мы вносим их в список святых, объявляем, что они должны почитаться Церковью", - заявил понтифик.

Его словам были встречены аплодисментами многих тысяч католиков, собравшихся, чтобы лично увидеть обряд канонизации в ходе мессы.

Кроме Франсишки и Жасинты свидетелем явления Божьей Матери стала их двоюродная сестра Лусия душ Сантуш (1907 - 2005 годы). В данный момент Римско-католическая церковь проводит ее причисление к лику блаженных - этап, предваряющий канонизацию.