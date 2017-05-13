США запланировали усилить военный потенциал в Балтийском регионе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сообщил, что США усилят военный потенциал в Балтийском регионе и продолжат участвовать в проводящихся в регионе учениях.

"Этим мы сейчас и занимаемся", - сказал он в субботу на конференции Леннарта Мери в Таллине, отвечая на вопрос BNS, что может подразумевать обещание министра обороны США Джеймса Мэттиса при необходимости усилить военный потенциал в Балтийском регионе.

"У нас здесь уже бригада бронетехники, - добавил Ходжес. - В конце сентября из Германии, с базы Графенфер сюда прибудет воздушно-десантный батальон, который примет участие в учениях тактической группы НАТО".

По его словам, решение альянса сформировать в Балтийских странах и Польше тактические группы на уровне батальона заметно повысили эффективность мер сдерживания, осуществляемых союзниками. "Я как офицер сухопутных войск всегда хотел видеть улучшение инфраструктуры с целью повысить скорость перемещения войск. Свою роль здесь играет и дипломатия - тут Балтийские страны и Польша хорошо справились со своей задачей", - сказал генерал, подчеркнув важность постоянного улучшения инфраструктуры.

Ходжес пообещал, что США продолжат участвовать в проводящихся в регионе международных учениях и в их организации. "В сентябре у нас учения в Швеции, сейчас в Эстонии проводятся маневры "Весенний шторм". В июне состоятся учения Sabre Strike", - отметил военный.