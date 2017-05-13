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Литовские железные дороги отказались от пассажирских перевозок в Москву

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) отказалась от перевозок пассажиров в Москву. Компания утверждает, что благодаря этому она сможет экономить ежегодно 2 млн евро, а пассажиры и в дальнейшем смогут ездить в РФ российскими поездами.

Вагоны Lietuvos gelezinkeliai с понедельника перестанут прицеплять к российскому поезду, курсирующему по маршруту Калининград-Вильнюс-Москва.

"В трех дополнительных вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. Маршрут сохранится и в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому сократятся наши расходы", - отмечает в пресс-релизе заместитель гендиректора Lietuvos gelezinkeliai Линас Баужис.

В прошлом году компания Lietuvos gelezinkeliai перевезла в столицу России и в обратном направлении почти на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.

Теги: Литва, Вильнюс, Москва
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