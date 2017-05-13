На Украине девять детей попали в больницу после посещения детского сада

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Новомосковске Днепропетровской области 9 детей и 3 взрослых были госпитализированы в местную больницу с подозрением на инфекционное заболевание, сообщили в прокуратуре области.

"В Новомосковске в местную больницу попало девять детей (воспитанников дошкольного учебного заведения) и трое взрослых (персонала указанного детского сада) с подозрением на инфекционное заболевание", - говорится на сайте ведомства в субботу.

По данному факту Новомосковской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Досудебное расследование продолжается.