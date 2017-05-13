В ДНР опровергли обвинения в обстреле Авдеевки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) опровергли со своей стороны обстрел Авдеевки.

"Обстрел Авдеевки - очередная провокация по команде командующего ОТГ Донецк с привлечением 72 отдельной механизированной бригады, "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ИФ) и Национальной гвардии Украины", - сказал журналистам представитель силового ведомства ДНР.

По его словам провокация совершена накануне встречи в Минске с целью обвинить ДНР в срыве перемирия.

"ДНР, в свою очередь, соблюдает режим прекращения огня по всем направлениям, в отличие от украинской стороны, которая ведет огонь по своим же территориям для фиксации фактов иностранными СМИ и обвинении нас в нарушениях режима прекращения огня", - сказал он.

Ранее украинская сторона сообщила об обстреле г.Авдеевка, в результате чего погибли 3 женщины и 1 мужчина, ещё 1 мирный житель госпитализирован в тяжелом состоянии в лечебное учреждение.