Нового директора ФБР назовут на следующей неделе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назовет нового директора Федерального бюро расследований на следующей неделе, сообщил телеканал SkyNews.
Трамп сказал журналистам, что его администрация в состоянии быстро принять решение и возможно это случится до пятницы.
Сейчас среди кандидатов на освободившийся пост фигурируют по меньшей мере пять человек. Они прибыли в субботу в министерство юстиции на собеседование с генпрокурором Джеффом Сешнсом.
Прежний директор ФБР Джеймс Коми был отправлен в отставку во вторник. Президент объяснил свое решение неспособностью Коми эффективно руководить ведомством.