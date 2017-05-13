Нового директора ФБР назовут на следующей неделе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назовет нового директора Федерального бюро расследований на следующей неделе, сообщил телеканал SkyNews .

Трамп сказал журналистам, что его администрация в состоянии быстро принять решение и возможно это случится до пятницы.

Сейчас среди кандидатов на освободившийся пост фигурируют по меньшей мере пять человек. Они прибыли в субботу в министерство юстиции на собеседование с генпрокурором Джеффом Сешнсом.

Прежний директор ФБР Джеймс Коми был отправлен в отставку во вторник. Президент объяснил свое решение неспособностью Коми эффективно руководить ведомством.