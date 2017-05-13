В мире

Осужденный захватил заложника в больнице штата Иллинойс

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Осужденный захватил и удерживает заложника в больнице одного из пригородов Чикаго, сообщил в субботу телеканал CNN.

Захватчик лечился в больнице. Он завладел оружием офицера полиции, который был к нему приставлен и с угрозами захватил в заложники одного из сотрудников больницы.

На место происшествия выехали переговорщики и группа быстрого реагирования. На момент написания текста не сообщалось о пострадавших. Больница работает в обычном режиме за исключением отделения экстренной помощи.

Теги: США, Чикаго
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