В Ереване пройдут выборы мэра

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кандидатами от правящей Республиканской партии является действующий мэр Тарон Маргарян, от оппозиционного блока "Елк" - Никол Пашинян, от оппозиционной партии "Еркир цирани" - Заруи Постанджян.

На выборах в парламент Армении 2 апреля блок "Елк" набрал почти 8% голосов, став третьей представленной в законодательном органе республики политической силой. Постанджян в парламенте прошлого созыва была депутатом от оппозиционной партии "Наследие", ряды которой покинула незадолго до парламентских выборов, создав собственную партию.

В Центральной избирательной комиссии Армении в качестве наблюдателей на выборах мэра Еревана зарегистрировались 17 местных организаций - 5138 наблюдателей.

В Ереване будет действовать 10 территориальных избирательных комиссий и 474 избирательных участка.