США оценили потенциальную угрозу от северокорейской ракеты

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Недавний ракетный запуск КНДР не был похож на запуск межконтинентальной ракеты и не угрожал США, заявили в Тихоокеанском командовании США.

Как заявил представитель командования Роберт Шуфорд, траектория, по которой полетела ракета, не позволяет предполагать, что она являлась межконтинентальной.

Между тем, как отмечается в сообщении Тихоокеанского командования США, ракета была запущена вблизи Кусунга и упала в Японское море.

"Тип ракеты оценивается, и траектория полета не соответствовала полету межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в документе.

Как подчеркивается в сообщении, "Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) определило, что ракетный пуск не представлял угрозы для Северной Америки".