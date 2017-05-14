Путин прилетел в Пекин для участия в форуме "Один пояс - один путь"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом Пекин для участия в Международном форуме "Один пояс - один путь", в рамках которого российский лидер выступит на церемонии открытия Форума и примет участие в его рабочих заседаниях.

"На полях" форума Путин проведет переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В повестке встречи российского и китайского лидеров - вопросы укрепления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. Особое внимание планируется уделить расширению торгово-экономического сотрудничества, а также обсудить актуальные региональные и международные проблемы.

Кроме того, в рамках визита состоится ряд двусторонних встреч президента России с лидерами государств - участников форума, в частности, с президентом Чехии Милошем Земаном и премьером Кипра Алексисом Ципрасом.