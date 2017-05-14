Главные новости
В миреМакрон провозглашен президентом ФранцииВ миреСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории РоссииВ миреВ Avast сказали о 104 пострадавших от кибератаки странах
В мире

Макрон провозглашен президентом Франции

Церемонию передачи власти принял Елисейский дворец

Макрон провозглашен президентом Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Эммануэль Макарон в воскресенье официально вступил в должность президента Франции.

Торжественная церемония проходит в Елисейском дворце.

В ходе церемонии глава Конституционного совета Лоран Фабиус вновь озвучил официальные результаты выборов. "Ваш успех будет успехом всей Франции", - заявил он.

В миреВ аппарате Макрона произведены первые назначенияЧитать подробнее

В свою очередь Макрон пообещал французам вернуть им уверенность в себе и обеспечить надежную защиту. "Французы 7 мая выбрали надежду и дух победы. Ответственность, которую мне вверили, - большая честь, важность которой я осознаю. Мир и Европа как никогда нуждаются во Франции", - заявил новый президент в Елисейском дворце.

"Мой мандат будет руководствоваться двумя потребностями. Вернуть французам уверенность в себе. Это будет медленная, необходимая работа. Я убежден, что возможности Франции не ослабеют... Французы будут лучше защищены", - добавил Макрон.

"Наши институты должны восстановить свою эффективность. Я верю в институты Пятой республики. Голоса граждан будут услышаны", - отметил новый президент Франции.

"Весь мир будет следить за словами Франции, - сказал он. - Мы вместе покажем пример народа, который умеет отстаивать свои принципы: демократия и республика".

Эммануэль Макрон (движение "Вперед!" - ИФ) победил во втором туре президентских выборов во Франции, который состоялся 7 мая. Он, согласно окончательным данным, получил 66,1% голосов, опередив свою соперницу Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт" - ИФ), у которой 33,9%. 10 мая Макрона официально объявили победителем выборов.

Выборы во Франции

8 фотографий
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.Макрон был назначен министром в 2014 году, а летом 2016 года ушел в отставку. После этого он выступал с критикой нынешнего правительства страны и основал собственное движение. Интерес к его возможной кандидатуре связан со сравнительно большой популярностью Макрона во Франции. За два дня до первого тура поддержать политика были готовы 24% избирателей.За Эммануэля Макрона проголосовали 23.75% избирателей. Лидер ультраправого &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен набрала 21,53%. На третьем месте - кандидат от партии &quot;Республиканцы&quot; Франсуа Фийон (19,91%), на четвертом - Жан-Люк Меланшон (движение &quot;Непокоренная Франция&quot;, 19,64%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,35% голосов. Остальные кандидаты остались далеко позади.Марин Ле Пен назвала историческим событием ее выход во второй тур голосования и призвала &quot;всех патриотов&quot; проголосовать за нее. Ле Пен пообещала в случае избрания &quot;освободить французский народ от наглой элиты&quot; и противостоять бесконтрольной глобализации и вызванным этим явлением проблемам, таким как приток во Францию иммиграции и отток рабочих мест.Более 65 тыс. участков для голосования на выборах президента Франции работали по всей стране в воскресенье. Безопасность в ходе первого тура обеспечивали более 50 тыс. полицейских и жандармов. Завершающий свой срок французский президент Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах в стране через два часа после открытия избирательных участков. Он опустил бюллетень на избирательном участке в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был с 2001 по 2008 год.
Кандидат в президенты Франции от движения &quot;Вперед&quot; Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов. Бывший министр экономики Франции заявил, что порвет с политической системой, которая долгие годы не могла решить проблемы страны.
Теги: Франция, Эммануэль Макарон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В Avast сказали о 104 пострадавших от международной кибератаки странахВ Avast сказали о 104 пострадавших от международной кибератаки странах
Как отметили в чешской компании, больше всего атак зафиксировано в России, на Украине и в ТайванеПодробнее
Северокорейская ракета упала в 500 км от территории РоссииСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории России
Как рассказали в Минобороны РФ, ее траектория полета проходила в направлении от российской границы и на значительном удаленииПодробнее
Путин и Си Цзиньпин обсудили новые ракетные испытания КНДРПутин и Си Цзиньпин обсудили новые ракетные испытания КНДР
Лидеры двух стран выразили обеспокоенность в связи с растущей в регионе напряженностьюПодробнее
Как минимум четыре человека погибли при аварии с пассажирским поездом в ГрецииКак минимум четыре человека погибли при аварии с пассажирским поездом в Греции
Состав сошел с рельсов и врезался в жилой домПодробнее
Южная Корея сообщила о новых ракетных испытаниях КНДРЮжная Корея сообщила о новых ракетных испытаниях КНДР
Военные специалисты из Южной Кореи попытаются установить тип запущенной ракетыПодробнее
Российская певица Юлия Чичерина получила паспорт ЛНРРоссийская певица Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР
По словам президента мотоклуба "Ночные волки. Донбасс", она сама выступила с такой инициативой, написав обращение к главе самопровозглашенной республикиПодробнее
Microsoft обновила Windows XP и Windows 8 для защиты от вируса WannaCryMicrosoft обновила Windows XP и Windows 8 для защиты от вируса WannaCry
Ранее компания выпустила обновление более поздних версий Windows, которое учитывает уязвимостьПодробнее
Власти США завершили соглашением с ответчиком дело на основании "акта Магнитского"Власти США завершили соглашением с ответчиком дело на основании "акта Магнитского"
Власти отказались от претензий в отношении принадлежащей гражданину РФ компании в обмен на выплату $5,9 млнПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 12 мая5 фото
12 мая
Фотохроника 12 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМакрон провозглашен президентом ФранцииВ миреСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории РоссииВ миреВ Avast сказали о 104 пострадавших от кибератаки странахКультураНа "Евровидении" победил португальский певец
Пропавшего в Липецкой области ребенка нашли мертвым
Московские власти установили гранитные бордюры для защиты лип на Тверской
Минобороны РФ провело за сутки 10 гуманитарных акций в Сирии
Макрон провозглашен президентом Франции
В аппарате Макрона произведены первые назначения
В Avast сказали о 104 пострадавших от международной кибератаки странах
Северокорейская ракета упала в 500 км от территории России
Макрон прибыл в Елисейский дворец в преддверии инаугурации
Макрона с супругой на церемонию передачи власти оденут французские кутюрье
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи