Макрон провозглашен президентом Франции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Эммануэль Макарон в воскресенье официально вступил в должность президента Франции.

Торжественная церемония проходит в Елисейском дворце.

В ходе церемонии глава Конституционного совета Лоран Фабиус вновь озвучил официальные результаты выборов. "Ваш успех будет успехом всей Франции", - заявил он.

В свою очередь Макрон пообещал французам вернуть им уверенность в себе и обеспечить надежную защиту. "Французы 7 мая выбрали надежду и дух победы. Ответственность, которую мне вверили, - большая честь, важность которой я осознаю. Мир и Европа как никогда нуждаются во Франции", - заявил новый президент в Елисейском дворце.

"Мой мандат будет руководствоваться двумя потребностями. Вернуть французам уверенность в себе. Это будет медленная, необходимая работа. Я убежден, что возможности Франции не ослабеют... Французы будут лучше защищены", - добавил Макрон.

"Наши институты должны восстановить свою эффективность. Я верю в институты Пятой республики. Голоса граждан будут услышаны", - отметил новый президент Франции.

"Весь мир будет следить за словами Франции, - сказал он. - Мы вместе покажем пример народа, который умеет отстаивать свои принципы: демократия и республика".

Эммануэль Макрон (движение "Вперед!" - ИФ) победил во втором туре президентских выборов во Франции, который состоялся 7 мая. Он, согласно окончательным данным, получил 66,1% голосов, опередив свою соперницу Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт" - ИФ), у которой 33,9%. 10 мая Макрона официально объявили победителем выборов.