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Минобороны РФ провело за сутки 10 гуманитарных акций в Сирии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Сирии за минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон провел 10 гуманитарных акций, сообщает Минобороны РФ.

"Общий вес гуманитарного груза - 4,7 т. Гуманитарная помощь оказана 1 421 человек", - сказано в сообщении, размещённом в воскресенье на сайте российского военного ведомства.

Общая численность проведённых гуманитарных акций - 1210, говорится в пресс-релизе.

В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 1495, сообщает Минобороны.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра", - говорится в сообщении.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось, их 218, информирует Минобороны РФ.

Теги: Сирия, Минобороны
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