Аваков пригрозил оголившемуся на "Евровидении" украинцу пятью годами тюрьмы

Накануне пранкер Виталий Седюк во время выступления украинской певицы Джамалы выбежал на сцену конкурса и снял штаны

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Журналист и пранкер Виталий Седюк задержан за провокационные действия на сцене "Евровидения" в Киеве, суд по избранию ему меры пресечения назначен на понедельник, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов - он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом". Был задержан охраной конкурса, при участии полиции - оказывал сопротивление при задержании", - написал он на своей странице в фейсбуке в воскресенье.

По словам министра, в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины "задержан на 72 часа до суда, который изберет ему завтра меру пресечения по ч.3 ст.296 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до пяти лет лишения свободы".

Аваков расценил действия Седюка, как "позор для страны".

Седюк 13 мая во время выступления украинской певицы Джамалы выбежал на сцену песенного конкурса "Евровидение-2017" завернутым во флаг Австралии и снял штаны, повернувшись спиной к зрителям. Певица не обратила внимания на него; сотрудники службы охраны МВД оперативно сняли его со сцены, вывели за территорию и передали полиции.

Виталий Седюк, 1988 года рождения, житель Борисполя Киевской области, с 2012 года неоднократно устраивал провокации с мировыми звездами, в частности, Ким Кардашьян, Адель, Мадонной, Уиллом Смитом, Брэдли Купером, Леонардо ДиКаприо.