Экс-возлюбленный принцессы Дианы попал в больницу после сердечного приступа

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экс-возлюбленный принцессы Дианы, бывший британский офицер Джеймс Хьюитт перенес инсульт и сердечный приступ, сообщила в воскресенье газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что 58-летний бывший военный находится в отделении интенсивной терапии после срочного хирургического вмешательства. "Все было очень серьезно, но надеюсь, сейчас все в порядке. Он идет на поправку и переведен в Эксетер", - приводит газета слова источника, близкого семье Хьюитта.

Некоторое время назад Хьюитт дал интервью в программе Sunday Night, в ходе которого он в очередной раз отверг слухи, что является биологическим отцом младшего из сыновей принцессы Дианы - принца Гарри, напоминает The Daily Telegraph.

О романе со своим инструктором по верховой езде Хьюиттом принцесса Диана рассказала в 1995 году. Их любовная связь продолжалась с 1987 по 1992 годы.

Брак принцессы Дианы и ее супруга принца Чарльза распался в 1992 году, спустя четыре года они официально развелись.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в ДТП в Париже.