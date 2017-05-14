Елисейский дворец подтвердил визит Макрона в Берлин и встречу с Меркель

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Елисейский дворец распространил первое коммюнике от имени нового президента Франции Эммануэля Макрона.

"Президент Республики, Эммануэль Макрон, отправится в Берлин для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в понедельник, 15 мая 2017 года", - говорится в этом документе.

Отмечается, что Макрон прибудет в Берлин в 17:30 (18:30 по Москве).

Ранее о планах нового президента Франции посетить германскую столицу сообщали парижские СМИ со ссылкой на окружение Макрона. Визит ранее также подтвердили в Берлине.

Эммануэль Макарон в воскресенье официально вступил в должность президента Франции.