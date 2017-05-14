Порошенко раскритиковал сына за появление в футболке с надписью Russia

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко осудил своего 15-летнего сына за то, что тот надел футболку с надписью Russia.

Комментируя на пресс-конференции в воскресенье появившиеся в публичном доступе соответствующие фотографии, Порошенко сказал: "Она (фотография - ИФ) касается ночи на Хеллоуин, и это был вертеп - кто-то разрисовался в черта, а кто-то надел эту футболку... Я расцениваю даже в вертепе на Хеллоуин такое поведение абсолютно неприемлемым".

По словам главы государства, в связи с этим он провел с сыном беседу. "Я вас заверяю, я нашел правильные слова, чтобы он все понял. Но это не его футболка и он ее не использует в повседневной жизни. Но даже на Хеллоуин, я считаю, это нехорошо", - сказал Порошенко.

Ранее в соцсетях появились фотографии младшего сына президента Украины, которые вызвали возмущение у некоторых журналистов.