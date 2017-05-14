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Госсекретарь США назвал улучшение отношений с РФ тяжелой работой

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что в улучшении российско-американских отношений заинтересовано все мировое сообщество.

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"Я думаю, что президент дал ясно понять, что считает важным как-то восстановить (отношения - ИФ) с Россией", - заявил он в эфире телеканала NBC.

"Отношения с Россией - как он (президент США) говорил, и как говорил я - на самом низком уровне с окончания холодной войны, у нас очень низкий уровень доверия", - отметил госсекретарь.

Тиллерсон подчеркнул, что в интересах американского народа и всего мира, чтобы США попытались улучшить отношения с Россией. "Президент, я думаю, намерен, по крайней мере, сделать усилие в этом направлении", - сказал он.

Госсекретарь США также отметил, что считает "нездоровыми" для мира, чтобы отношения между двумя странами "оставались на таком низком уровне". "Сможем ли мы их улучшить, еще предстоит увидеть. Это займет время. Это будет тяжелая работа", - подчеркнул Тиллерсон.

Теги: США, Рекс Тиллерсон, Россия
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