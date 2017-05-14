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В ЛНР заявили о наблюдении украинских военных за районом подрыва машины ОБСЕ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные следили за районом подрыва автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Пришиб Славяносербского района с помощью беспилотных летательных аппаратов, заявил замначальника разведки бригады Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Слепцов.

"Специалистами нашего разведывательного отдела были восстановлены видеофайлы со сбитого беспилотника противника. Эти видеофайлы явно свидетельствуют, что данный участок, находящийся на нашей территории, был под особым контролем противника. В частности, эти видеофайлы четко указывают на то, что именно эта дорога, именно этот район (район подрыва автомобиля ОБСЕ - ИФ) контролировался беспилотным аппаратом", - приводит слова Слепцова ЛуганскИнформЦентр.

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23 апреля патрульный автомобиль СММ ОБСЕ был подорван противотанковой миной в районе села Пришиб Славяносербского района. В результате взрыве один наблюдатель ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения. По данному факту правоохранительными органами ЛНР возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". Генпрокуратура республики подозревает в подрыве автомобиля ОБСЕ диверсантов 8-го полка специального назначения из состава Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что "из этих видеофайлов видно, что подрыв взрывного устройства на данном участке - это был спланированный террористический акт".

"Данная дорога используется, в принципе, только транспортом военнослужащих Народной милиции либо ОБСЕ, поэтому в любом случае получается, что данный подрыв выполнял какую-то определенную цель", - подчеркнул Слепцов.

По его словам, Народная милиция располагает данными о том, что украинские военные также отслеживали активность на данном участке с наземного наблюдательного поста в населенном пункте Трёхизбенка.

По его словам, ВСУ используют на данном направлении свои штатные беспилотные аппараты, а также квадрокоптеры, которые есть и в открытой продаже. "Не всегда мы можем своевременно отследить вход беспилотного аппарата, к сожалению, поэтому противник имеет возможность наблюдать определенные участки нашей территории", - добавил Слепцов.

Теги: ЛНР, Донбасс, Украина, ОБСЕ
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