Бывший глава разведки США назвал отставку директора ФБР "очередной победой России"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экс-глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер в интервью ABC News назвал увольнение директора ФБР Джеймса Коми "очередной победой России".

"Произошло так, что человек, который возглавлял расследование о возможной связи между штабом Трампа и Россией, теперь отстранен. Так что русские могут расценивать это как очередное очко в их пользу", - завил Клеппер.

Президент США отправил директора ФБР в отставку во вторник. Трамп объяснил свое решение неспособностью Коми эффективно руководить ведомством. Его преемника должны назвать на следующей неделе.