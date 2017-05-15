Инспекторы Минобороны РФ с воздуха проверят военные объекты Великобритании и США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные инспекторы на предстоящей неделе выполнят наблюдательный полёт над территорией ряда североамериканских штатов в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН), информирует министерство обороны РФ.

"Наблюдательный полёт максимальной дальностью до 4250 километров будет выполняться в период с 15 по 20 мая 2017 года с использованием аэродрома открытого неба Трэвис в Калифорнии", - сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что для инспекции территории США на предмет военной деятельности будет задействован российский самолёт Ту-154М Лк-1.

Кроме того, наблюдательный полет будет выполнен над военными объектами Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. "Наблюдательный полёт будет выполняться в период с 15 по 19 мая 2017 года с аэродрома открытого неба Брайз Нортон", - сообщил Рыжков.

Группа инспекторов будет работать с борта российского самолета Ан-30Б, максимальная дальность полёта - 2 400 километров. "Специалисты Великобритании на борту самолёта будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором", - сказал Рыжков.

По его словам, инспекции в рамках ДОН "содействуют большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников".

ДОН (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он призван содействовать укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.